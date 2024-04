Ubisoft revela data de lançamento do aguardado Star Wars Outlaws

O aguardado jogo Star Wars Outlaws, inspirado na saga "Star Wars", de George Lucas, será lançado em 30 de agosto, anunciou a Ubisoft nesta terça-feira (9).

Desenvolvido em colaboração com a LucasFilm, Star Wars Outlaws coloca o jogador na pele de Kay Vess, uma fora da lei que age no submundo do Império. Vestindo jaqueta de couro, tatuada, com uma arma na cintura e acompanhada do seu fiel animal galáctico, Nix, ela explora diferentes planetas e navega por entre chefes do crime para conquistar sua liberdade.

"Ao viajar pela galáxia, você encontrará uma série de grupos criminosos e realizará missões para eles, que podem ter um impacto positivo ou negativo em sua reputação", explicou o diretor de narrativa, Navid Khavari.