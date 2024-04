Verificadores de todo o mundo enfrentam ameaças, assédio e falta de financiamento

Da Índia à Coreia do Sul, da Croácia à Macedônia do Norte, as organizações de verificação de conteúdos, além de combaterem a desinformação crescente em um ano importante com várias eleições em jogo, enfrentam ameaças judiciais, assédio e cortes orçamentais.

Os verificadores de fatos, com recursos escassos e sob uma onda crescente de ataques, encontram dificuldades em um ano em que dezenas de países realizam eleições, momento em que as notícias falsas se multiplicam.

Desmascarar falsas afirmações políticas e boatos que ameaçam a integridade das eleições, o que alguns especialistas descrevem como um jogo interminável, traz uma série de desafios que aumentam a pressão sobre os verificadores este ano.