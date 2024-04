Wall Street fecha sem tendências definidas antes de dado sobre a inflação

A Boeing também recuou (-1,89%), depois de anunciar que entregou 83 aviões no primeiro trimestre, frente a 130 no mesmo período do ano passado.

Além disso, a Agência americana de Aviação Civil (FAA) investiga denúncias de um engenheiro da Boeing, segundo quem os modelos 787 Dreamliner e 777 têm defeitos de montagem que ameaçam a segurança, informaram fontes oficiais nesta terça, após uma publicação do jornal The New York Times.

tu/spi/mr/mel/mvv/am

