A ruína do ex-czar do petróleo venezuelano em quatro pontos-chave

Na operação, também foram presos o ex-ministro da Economia, Simón Zerpa, e o "operador financeiro" Samark López por desfalques na estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que segundo a Transparência Venezuela somam quase US$ 17 bilhões (R$ 86 bilhões na cotação atual) entre 2020 e 2023.

Os três serão acusados de traição à pátria, parte de uma "conspiração", que segundo Saab, contou com o "apoio" dos Estados Unidos. El Aissami está sancionado por Washington.

As acusações incluem também apropriação de patrimônio público, tráfico de influências, lavagem de dinheiro e associação para delinquir. Eles enfrentam a pena máxima de 30 anos.

- O mistério -

El Aissami tinha desaparecido da vida pública, depois de renunciar ao Ministério do Petróleo em março de 2023 pelas redes sociais.

Naquela época, já tinham sido detidos funcionários do seu círculo na PDVSA e entidades do Estado relacionadas a trâmites com criptoativos. O paradeiro de El Aissami se tornou um mistério que aumentava com o silêncio oficial.