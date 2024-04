Atlético de Madrid vence Dortmund (2-1) em casa na ida das quartas da Champions

O Atlético de Madrid deu um pequeno passo rumo às semifinais da Liga dos Campeões ao vencer nesta quarta-feira (10) em casa o Borussia Dortmund por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final do torneio continental.

Em um primeiro tempo com amplo domínio do time espanhol, o argentino Rodrigo de Paul abriu o placar para o Atlético logo aos 5 minutos e Samuel Lino fez 2 a 0 (32')

Sebastien Haller diminuiu na reta final (82') e manteve vivas as esperanças do time alemão para a partida de volta, que será disputada no dia 16 de abril, em Dortmund.