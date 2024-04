Atlético-MG vence Rosario (2-1) e é líder isolado do Grupo G da Libertadores

O Atlético-MG assumiu a liderança isolada no Grupo G da Copa Libertadores-2024 ao vencer o Rosario Central, da Argentina, por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), em Belo Horizonte.

O Galo, que estreou na semana passada com uma goleada de 4 a 1 em sua visita ao Caracas, conquistou este novo triunfo com gols do meia Gustavo Scarpa (39') e do atacante Paulinho (77') na Arena MRV, sede pela primeira vez de um duelo internacional.

O meia Ignacio Malcorra (74') marcou o gol do Rosario Central, comandado pelo experiente treinador Miguel Ángel Russo, que havia derrotado o Peñarol por 1 a 0, na Argentina, na primeira rodada.