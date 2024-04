Biden exalta laços 'inquebrantáveis' entre EUA e Japão ao receber premiê

Está prevista para esta tarde uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em um sinal da importância que Washington dá a um Japão com uma posição internacional cada vez mais firme.

À noite haverá um jantar de Estado no grande Salão Leste, decorado com leques e ramos de cerejeira, onde os chefs da Casa Branca servirão um menu inspirado em sabores japoneses que inclui salmão, costela com molho de wasabi e bolo de pistache com sorvete de cereja.

Após o jantar, o célebre compositor americano Paul Simon "interpretará uma seleção de suas emblemáticas canções", informou a jornalistas o secretário social da Casa Branca, Carlos Elizondo.

O concerto encerrará um dia em que Biden e Kishida estreitarão fortemente seus laços em matéria de defesa.

Espera-se que os líderes entrem em um acordo para a maior modernização das estruturas de comando e controle entre Estados Unidos e Japão em décadas. Isso daria maior agilidade a ambos os exércitos em caso de crise, como por exemplo uma possível invasão chinesa a Taiwan, de acordo com especialistas.

Também poderiam ampliar a cooperação espacial e tecnológica.