De Nadia Comaneci a Alberto Juantorena: os grandes nomes dos Jogos Olímpicos

Com seus shorts e corpo esguio, a silhueta de Carl Lewis era facilmente reconhecível.

Nunca escondendo o desejo de "construir um negócio", Lewis simboliza a mudança no mundo do esporte, e especialmente do atletismo, em uma era marcada pelo marketing e pelo dinheiro.

Já no início da década de 80 seu talento especial ganhou destaque, embora não tenha participado dos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, devido ao boicote americano em plena Guerra Fria. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ele igualou o lendário desempenho de Jesse Owens nos Jogos de Berlim em 1936 com quatro medalhas de ouro (100m, salto em distância, 200m e 4x100m).

Em Seul-1988 repetiu o ouro nos 100 metros, após a desclassificação de Ben Johnson por doping, e em distância. Ele também conquistou a medalha de prata nos 200 m.

Em 1992, em Barcelona, ganhou novamente o ouro nos 4x100 m e no salto em distância, vencendo Mike Powell por três centímetros.

Prejudicado por lesões nas temporadas seguintes, só retornou integralmente em 1996, para uma despedida olímpica. Aos 35 anos, e beneficiado pelas lesões dos rivais, colocou a cereja no topo do bolo da sua carreira com a nona e última medalha de ouro, no salto em distância, a quarta consecutiva.