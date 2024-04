EUA anuncia limites para substâncias tóxicas 'permanentes' em água encanada

O governo do presidente americano Joe Biden anunciou nesta quarta-feira (10) os primeiros padrões federais sobre a água encanada para proteger as pessoas das "substâncias químicas permanentes" tóxicas, associadas aos graves danos para a saúde que vão desde cânceres até problemas no desenvolvimento infantil.

Invisíveis e presentes na água, no solo, no ar e nos alimentos, as substâncias perfluoroalquiladas (PFAS) acumulam-se no corpo e nunca se decompõem no meio ambiente.

Uma nova regra da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) reduzirá a exposição ao PFAS no fornecimento de água para cerca de 100 milhões de pessoas, o que evitará milhares de mortes e dezenas de milhares de doenças graves, informou o órgão.