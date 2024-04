EUA, Japão e Austrália lançarão sistema comum de defesa aérea, diz Biden

Os Estados Unidos, o Japão e a Austrália lançarão um sistema conjunto de defesa aérea, anunciou o presidente americano, Joe Biden, nesta quarta-feira (10), durante uma visita do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, para fortalecer os laços contra as ambições da China no Pacífico.

"Pela primeira vez, o Japão, os Estados Unidos e a Austrália criarão uma rede de mísseis aéreos e uma arquitetura de defesa", disse Biden em entrevista coletiva.

dk/md/mel/dga/aa/mvv