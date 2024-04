Final da Copa Sul-Americana de 2024 será disputada em Assunção

A final em jogo único da Copa Sul-Americana de 2024 será disputada em Assunção no dia 23 de novembro, anunciou nesta quarta-feira (10) o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Sede confirmada! A cidade de Assunção, localizada no coração da América do Sul, sediará mais uma vez a final da Conmebol Sul-Americana", anunciou Domínguez em sua conta no X (ex-Twitter).

"A Grande Conquista 2024 terá seu desfecho emocionante no Paraguai", afirmou o dirigente da entidade que comanda o futebol do continente.