Flamengo vence Palestino (2-0) e lidera Grupo E da Libertadores

Com um novo gol do atacante Pedro, o Flamengo conquistou sua primeira vitória na Copa Libertadores-2024 ao derrotar o chileno Palestino por 2 a 0 nesta quarta-feira (10), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Grupo E.

O atacante de 26 anos, que já havia sido o autor do gol de seu time no empate em 1 a 1 na estreia contra o Millonarios, em Bogotá, na semana passada, marcou de cabeça (21') o primeiro gol do time carioca, grande favorito à conquista do quarto título (após os vencidos em 1981, 2019 e 2022).

Em sua estreia internacional pelo rubro-negro, o zagueiro Léo Ortiz fechou o placar na reta final (85') com um chute indefensável para o experiente goleiro argentino César Rigamonti, que com uma boa atuação, evitou que o placar fosse mais elástico.