Gaza celebra um final de Ramadã 'mais triste', entre escombros e angústia

Na madrugada de terça para quarta-feira (10), catorze pessoas morreram em um bombardeio contra uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do território, governado desde 2007 pelo Hamas.

- "Chega de guerra" -

"Juro por Deus que nunca vivemos um Eid como este, cheio de tristeza, medo, destruição e devastação" causada pela guerra, afirmou à AFP Ahmed Qishta, de 33 anos.

"Tentamos ser felizes, mas é difícil, difícil, difícil", enfatizou este pai de quatro filhos, morador de Gaza, mas deslocado para Rafah.

Para Abir Sakik, que vive com sua família em uma barraca de acampamento na cidade do extremo sul, o Eid costuma ser acompanhado de "um ambiente suave, brinquedos para crianças, bolos, bebidas e chocolate em cada casa".

No entanto, este "é um Eid de tristeza e cansaço. Eles destruíram Gaza", declarou a mulher de 40 anos. "Chega, chega de guerra e destruição", pediu em prantos, afirmando que os moradores de Gaza esperam desesperadamente por uma trégua.