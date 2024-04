Inflação brasileira desacelera em março, a 3,93% em 12 meses

A menor marca registrada até então remonta a junho de 2023, quando a inflação atingiu 3,16% ao ano.

Na medição mensal, os preços aumentaram 0,16% em março, muito menos que os 0,83% de fevereiro.

"Essa desaceleração na inflação também é explicada pelo fato de que, em fevereiro, os preços da Educação tiveram alta significativa (quase 5%) por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo, o que não aconteceu em março", explicou o gerente da pesquisa do IBGE, André Almeida, citado em nota.

A inflação de março é explicada sobretudo pelo aumento no preço dos alimentos e bebidas, de 0,53%, devido a "problemas relacionados às questões climáticas", de acordo com o relatório oficial.

Em março, estes valores "seguem subindo, mas com menos intensidade" que em fevereiro, afirmou Almeida.

O índice também foi influenciado pelas altas no setor da saúde e higiene pessoal (0,43%), detalhou o IBGE.