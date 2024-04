Junta militar do Mali suspende atividades dos partidos políticos

A junta militar em poder no Mali anunciou, nesta quarta-feira (10), a suspensão "até novo aviso" das atividades dos partidos políticos e associações.

"Ficam suspensas até novo aviso, por razões de ordem pública, as atividades dos partidos políticos e as atividades políticas das associações em todo o território nacional", informa um decreto emitido pelo chefe da junta, coronel Assimi Goita, durante o conselho de ministros, e que foi lido aos jornalistas pelo coronel Abdoulaye Maiga, porta-voz do governo.

A decisão é mais um passo nas restrições à oposição e à dissidência por parte dos coronéis, que tomaram o poder à força em agosto de 2020, ao depor o presidente civil Ibrahim Boubacar Keita.