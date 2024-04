Líder talibã faz rara aparição pública no final do Ramadã

O recluso líder do Talibã fez uma aparição pública rara nesta quarta-feira (10), ao participar ao lado de milhares de fiéis das orações da festa muçulmana do Aid al Fitr, que marca o fim do Ramadã, informou um porta-voz do governo afegão.

"Hoje, o líder supremo (Hibatullah Akhundzada) liderou a oração do Aid al Fitr na mesquita de Eidgah, em Kandahar, diante de milhares de compatriotas", anunciou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, na rede social X.

Akhundzada fez poucas aparições públicas desde que assumiu o comando do Talibã, em 2016. Sob o seu comando, os islamitas tomaram o poder no Afeganistão após a retirada das forças dos Estados Unidos em 2021.