Mais de 100 mil deslocados no Cazaquistão e na Rússia devido a enchentes

"A situação está muito, muito tensa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. "A água continua a subir. Grandes quantidades de água estão chegando a novas regiões", acrescentou.

A grande maioria das evacuações ocorreu no oeste e norte do Cazaquistão, na fronteira com a Rússia.

Na Rússia, as evacuações ocorreram principalmente na região de Orenburg, onde o nível da água atingiu 9,96 metros nesta quarta-feira, acima do "limite crítico" de 9,30.

Segundo as previsões dos especialistas, a água, que subiu 81 centímetros nas últimas 24 horas, subirá mais "30 a 70 cm".

As autoridades reiteraram o seu apelo às pessoas que vivem na região inundada, "para que deixem as suas casas com urgência".

As enchentes também deverão piorar na cidade de Kurgan, no oeste da Sibéria, onde o rio Tobol também transbordou.