Neymar tem suspensa multa milionária por suposta infração ambiental em Mangaratiba

A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a multa de R$ 16 milhões estabelecida no ano passado contra o astro Neymar por supostas infrações ambientais na construção de um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do estado.

Na decisão, datada de segunda-feira mas à qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira (10), a desembargadora Adriana Ramos de Mello, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cita um relatório do Inea que reconhece que as obras na propriedade não necessitavam de licenças ambientais.

Como "as multas foram aplicadas em cifras milionárias [...] a manutenção de sua exigibilidade, no atual contexto probatório, infligirá substancial, desproporcional e até mesmo ilegal prejuízo" ao jogador, conclui a juíza em sua decisão.