ONU Clima insta G20 a reagir ao aquecimento global, que 'dizimará suas economias'

A liderança do G20, responsável por 80% das emissões da humanidade, "deve estar no centro da solução, como esteve durante a grande crise financeira", acrescentou Stiell.

Os países de todo o mundo devem aumentar suas metas de redução de gases de efeito estufa, atualmente insuficientes para limitar o aquecimento a 1,5°C, conforme o Acordo de Paris, lembrou o funcionário da ONU.

Simon Stiell destacou, ainda, o "papel absolutamente crucial" do G7, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo, "como principais acionistas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional".

"Avanços reais no financiamento da luta contra a mudança climática são um pré-requisito para que os países em desenvolvimento elaborem novos e ousados planos nacionais para enfrentar as mudanças climáticas, sem os quais todas as economias, incluindo as do G7, em breve encontrarão obstáculos sérios e permanentes", disse o principal líder climático da ONU.

Em sua opinião, "temos que definir um novo objetivo para o financiamento da luta contra a mudança climática" na COP29 de Baku.

Em seu discurso, Stiell indicou que esse acordo deve contar com mais financiamentos favoráveis aos países mais pobres e vulneráveis e novos aportes internacionais para o clima.