Oposição sul-coreana vence eleições legislativas e amplia maioria no Parlamento

- Presidente impopular -

No poder, Yoon estabeleceu uma política de linha dura com a Coreia do Norte, reforçou a aliança com os Estados Unidos e se aproximou do Japão, a ex-potência colonial com a qual a Coreia do Sul mantém divergências históricas.

Mas desde o início do mandato, ele é um presidente impopular, com índices de aprovação abaixo de 30%.

A impopularidade é resultado da "ausência de progressos reais nas questões políticas e econômicas internas", disse à AFP Andrew Yeo, cientista político da Universidade Católica da América.

"Os preços e a inflação continuam altos, a moradia é cara e a polarização política continua elevada", disse

O tom da campanha também afastou muitos eleitores, com pouco debate político e muitas frases de efeito, tudo acompanhado por uma onda de discursos de ódio e desinformação que, segundo os analistas, podem levar a mais ataques como o sofrido por Lee em janeiro.