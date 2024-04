Parlamento Europeu aprova polêmica reforma de sua política migratória

- Reações desencontradas -

Ainda na sede do Parlamento Europeu, o eurodeputado espanhol Manu Pineda, do bloco de Esquerda, lamentou que com a votação desta quarta-feira "a UE entregou sua política migratória à extrema direita".

"Este pacto enche de vergonha toda a UE", afirmou.

Enquanto isso, o ministro húngaro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, disse que "este novo pacto praticamente dá luz verde à migração ilegal na Europa".

A Hungria, segundo o ministro, "não vai ceder" sobre sua barreira física na fronteira. "Não permitiremos que os imigrantes ilegais ponham um pé na Hungria", antecipou.

Em nota, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) pediu aos países da UE que "garantam condições humanas para os solicitantes de asilo e os migrantes afetados".