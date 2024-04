Petróleo sobe em mercado preocupado por tensão entre Irã e Israel

O preço do petróleo havia caído com a publicação do relatório semanal da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA).

Na semana que terminou em 5 de abril, as reservas comerciais de petróleo aumentaram em 5,8 milhões de barris (mb), contra os 800 mil barris esperados pelos analistas, segundo o consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

Apesar desse aumento, as reservas de petróleo nos Estados Unidos são sensivelmente inferiores às do ano passado na mesma época (-2,8%).

Os dados de reservas de gasolina também surpreenderam o mercado, com um aumento de 700.000 barris, quando os analistas esperavam uma contração de 2,3 mb.

Esses dados se explicam por uma ligeira redução da atividade das refinarias americanas, com uma taxa de uso de 88,3% na semana passada em comparação com 88,6% na semana imediatamente anterior. Trata-se do dado mais baixo em três anos.

Com menor atividade nas refinarias, as reservas tendem a aumentar devido à falta de processamento do petróleo.