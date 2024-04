Polícia reprime manifestantes em Buenos Aires e detém 8 pessoas

"Estávamos nos manifestando pela emergência alimentar, social, a falta de alimentos nos refeitórios e o que recebemos foram paus e tiros", disse à AFP Martín Velázquez, de 46 anos, que trabalha em um refeitório popular.

A ajuda aos refeitórios populares foi suspensa em dezembro. O governo assegura buscar uma maneira de ajudar os mais necessitados de forma direta e sem intermediários, mas não foi estabelecido um sistema de transição.

Por volta do meio-dia, os manifestantes interromperam um trecho da avenida 9 de Julho, principal via do centro de Buenos Aires, até serem dispersos polícia com balas de borracha, gás lacrimogêneo e canhões com jatos d'água.

Uma das primeiras medidas do governo de Milei, que assumiu a Presidência em dezembro de 2023, foi o "protocolo anti-piquete", em alusão aos cortes viários como forma de protesto, que proíbe que os manifestantes interrompam o trânsito.

"Quando vimos que o diálogo era infrutífero porque não havia nenhuma intenção de parar de cortar as avenidas, o que fizemos foi começar a agir para desocupar a [avenida] 9 de Julho", disse ao canal LN+ Diego Kravetz, secretário de Segurança da Cidade de Buenos Aires e Chefe da Polícia.

O protesto, convocado pela União de Trabalhadores da Economia Popular (UTEP) e pela Unidade Piqueteira, começou às 11h, quando centenas de pessoas se concentraram nas imediações do antigo Ministério de Desenvolvimento Social - local simbólico de manifestações sociais -, hoje Secretaria da Infância, Adolescência e Família.