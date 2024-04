Premiê defende integridade de eleições canadenses

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, insistiu nesta quarta-feira (10) em que as duas últimas eleições em seu país foram "decididas pelos canadenses", ao rebater acusações de que seu governo não fez o suficiente para impedir a interferência estrangeira.

Trudeau depôs por quatro horas perante a comissão independente que investiga as acusações de que a China e outros buscaram interferir no processo democrático no Canadá, bem como a resposta de Ottawa.

"Essas eleições foram decididas pelos canadenses", afirmou Trudeau sobre os pleitos de 2019 e 2021, ambos vencidos pelo Partido Liberal, ao qual pertence. Ministros, funcionários da inteligência e assessores de Trudeau também prestaram depoimento sobre o escândalo político que abalou o Canadá por mais de um ano.