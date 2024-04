Presidente sul-coreano promete reformas após desastre nas eleições legislativas

Mas a sua agenda foi bloqueada pela fraqueza do seu partido na Assembleia Nacional. Isso inclui planos para reformas nos cuidados de saúde, que desencadearam uma greve dos médicos, e a sua promessa de abolir o Ministério da Igualdade de Gênero.

O resultado eleitoral representa "a maior crise política" para Yoon desde que chegou ao poder, segundo o jornal conservador Chosun Ilbo.

Os analistas destacaram que a votação de quarta-feira reflete a frustração com o governo por não abordar a desigualdade, os elevados preços da habitação e o desemprego juvenil neste país de 51 milhões de habitantes.

"A eleição é uma dura advertência do público que forçará Yoon a mudar de rumo e a cooperar com a oposição se não quiser ser um líder sem peso durante o resto do seu mandato", disse Chae Jin-won, da Universidade Kyung Hee, à AFP.

O analista destacou que a posição do presidente é precária, apesar de a oposição não ter alcançado a maioria absoluta que esperava, com dois terços do Parlamento que lhe teriam permitido o impeachment de Yoon.

Se Yoon não encontrar uma forma de trabalhar com a oposição, "seria possível um impeachment, que algumas facções do partido no poder poderiam abraçar em prol do seu próprio futuro político", segundo Chae.