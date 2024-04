São Paulo vence Cobresal (2-0) no fim em seu 1º triunfo na Libertadores-2024

O São Paulo sofreu para conseguir uma vitória difícil nesta quarta-feira, em casa, contra o chileno Cobresal por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores-2024.

Um gol aos 82 minutos de André Silva, que havia entrado minutos antes, e outro do argentino Jonathan Calleri aos 88 deram ao tricolor paulista a primeira vitória na competição contra um ineficaz Cobresal.

Os donos da casa dominaram à vontade todo o jogo, mas sofreram com a falta de eficiência nos últimos metros do campo, diante de uma equipe do Cobresal que tinha como melhor jogador o goleiro argentino Leandro Requena.