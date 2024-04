Unesco pede mais investimento em ciência para combater a degradação dos oceanos

"O oceano está se sufocando e todos os dias vemos números de temperatura que mostram que estamos ultrapassando recordes muito negativos", alertou ela, exemplificando com uma das maiores ameaças.

Azoulay foi uma das responsáveis por abrir a conferência que reunirá cerca de 1.500 membros da comunidade oceânica mundial em Barcelona, incluindo representantes governamentais, cientistas e membros de organizações, que avaliarão o começo da Década do Oceano (2021-2030).

A iniciativa da ONU busca, entre outros objetivos, estimular a ciência como instrumento para combater a preocupante degradação dos oceanos - cercados por múltiplas ameaças, como o aumento da temperatura das águas e a contaminação causada pelos plásticos.

"Sei que alguns podem pensar que nosso século está enfrentando crises mais sérias, urgentes e profundas do que as que afetam o ecossistema dos oceanos", disse o príncipe Alberto II de Mônaco durante seu discurso. "No entanto, o que nos traz aqui hoje é fundamental para o futuro de todos".

Os participantes esperam que as reflexões feitas nos próximos dias durante a conferência em Barcelona contribuam para melhorar as ferramentas de combate à emergência climática e tornem-se efeitos concretos.

"É urgente que esta conferência seja um catalisador para compromissos com ações coordenadas em níveis local, nacional e internacional e com medidas tangíveis que promovam a conservação e o desenvolvimento sustentável dos oceanos", afirmou o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.