Wall Street fecha em baixa afetada por inflação nos EUA

Muito esperado pelos mercados, um corte nas taxas traria alívio para muitas empresas dependentes de crédito para seu desenvolvimento, assim como para os consumidores. O Fed, porém, subiu suas taxas de juros para encarecer empréstimos e desencorajar o consumo e o investimento, que pressionam os preços para cima.

Agora, o aumento nos preços ao consumidor de 3,5% nos 12 meses até março foi muito superior aos 3,2% registrados em fevereiro, de acordo com o índice de preços ao consumidor (IPC) divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento de Trabalho. Uma decepção para analistas e investidores.

Na comparação mensal, a inflação ficou no mesmo nível de fevereiro, em 0,4%, mas o mercado ficou igualmente desapontado, já que esperava uma leve desaceleração para 0,3%, segundo o consenso reunido pela consultoria MarketWatch.

"Esses dados de inflação contínua reduzem ao mínimo a possibilidade de um corte nas taxas do Fed em junho", afirmou Charlie Ripley, da Allianz Investment Management, em nota.

Após a divulgação do IPC, os rendimentos dos títulos do Tesouro dispararam. O rendimento dos títulos de 2 anos, que reflete a visão do mercado sobre as taxas de referência, chegou perto de 5%, marca não atingida em cinco meses.

As ações, afetadas pela perspectiva de taxas altas por mais tempo, caíram.