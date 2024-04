Warner divulga trailer da sequência de 'Coringa', com Lady Gaga, na CinemaCon

"Vou te dizer o que mudou. Agora, não estou mais sozinho", diz o Coringa em uma cena.

Na convenção, Phillips também agradeceu aos proprietários de cinemas por apoiarem seu primeiro filme do "Coringa" apesar da polêmica criada em 2019. O filme arrecadou mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) em bilheteria.

A apresentação da Warner na CinemaCon também incluiu imagens da aguardada sequência de um clássico dos anos 1980, "Os Fantasmas se Divertem", e Robert Pattinson promovendo um novo filme de ficção científica do diretor de "Parasita", Bong Joon-ho.

O evento anual é uma oportunidade para os estúdios de Hollywood apresentarem suas próximas produções aos proprietários de cinemas de todo o mundo.

Este ano, a CinemaCon ocorre em um momento em que, de acordo com as previsões do setor, a bilheteria global anual diminuirá, em parte devido ao impacto das recentes greves em toda a indústria.

No ano passado, atores e roteiristas paralisaram centenas de produções cinematográficas e televisivas de Hollywood, deixando grandes lacunas nos calendários de lançamentos atuais.