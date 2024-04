World Athletics dará pela primeira vez prêmio em dinheiro aos campeões olímpicos

A partir dos Jogos de Los Angeles-2028, a premiação será estendida a todos os medalhistas.

Estes prêmios "são uma demonstração do empoderamento dos atletas e do reconhecimento do papel crucial que desempenham no sucesso dos Jogos", destacou o presidente da World Athletics, Sebastian Coe.

gj/pi/mcd/avl/aam/fp

© Agence France-Presse