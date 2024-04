Acidente rodoviário mata 17 peregrinos no Paquistão

Ao menos 17 peregrinos morreram e 41 ficaram feridos quando um caminhão que transportava o grupo a um santuário para a festa muçulmana do Eid al Fitr, que marca o fim do Ramadã, caiu em um barranco no sudoeste do Paquistão, anunciaram as autoridades locais.

"O caminhão estava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle em uma curva na quarta-feira à noite" e caiu em um barranco no distrito de Hub, na província de Baluchistão", disse à AFP o subcomissário distrital Munir Ahmed.

O médico Shaukat Jalbani, que trabalha no principal hospital de Hub, afirmou que 17 pessoas morreram e que vários dos 41 feridos foram transferidos para a cidade vizinha de Karachi para receber atendimento.