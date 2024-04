Afrescos inspirados na Guerra de Troia são descobertos em Pompeia

Esplêndidos afrescos inspirados na Guerra de Troia que adornam um salão de banquetes foram descobertos em Pompeia, anunciou nesta quinta-feira (11) o famoso sítio arqueológico perto de Nápoles, no sul da Itália.

O cômodo com dimensões imponentes (15m x 6m) apresenta refinadas decorações com temas mitológicos sobre paredes e mosaicos de fundo preto, que testemunham o luxuoso modo de vida na antiga cidade, soterrada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio no ano 79.

O heroísmo é o tema dominante nos afrescos encontrados, que mostram representações de casais de heróis e divindades protagonistas da Guerra de Troia.