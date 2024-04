AIEA alerta para risco de novos ataques a central nuclear ucraniana

Os ataques recentes à central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia podem marcar o início de uma nova frente "extremamente perigosa", alertou nesta quinta-feira (11) o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Os ataques "nos levaram a uma fase crucial" do conflito, disse Rafael Grossi em Viena, durante uma reunião de emergência dos 35 membros do conselho de governo da AIEA convocada a pedido da Rússia e Ucrânia.

A central de Zaporizhzhia (ZNPP), ocupada desde 2022 pela Rússia, sofreu desde o último domingo uma série de ataques com drones, dos quais Moscou e Kiev se acusam mutuamente. Os ataques foram "os primeiros desde novembro de 2022 a terem como alvo direto" a maior central da Europa, segundo o órgão da ONU, que conta com especialistas no local.