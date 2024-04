Athletic Bilbao reúne multidão em desfile de barcos para festejar título da Copa do Rei

Bilbao se cobriu de vermelho e branco numa quinta-feira (11) de comemorações pelo título da Copa do Rei que o Athletic conquistou no último sábado e os jogadores viveram um dia inesquecível a bordo do emblemático barco conhecido como 'Gabarra'.

Esta pequena embarcação tradicional faz parte da história do Athletic e o desfile ao longo do rio Nervión, que atravessa a cidade basca, não era realizado havia quarenta anos. Foram quatro décadas de espera para conquistar um grande título, algo que os 'Leones' finalmente conseguiram no sábado ao vencer o Mallorca na disputa de pênaltis.

Foi a 24ª Copa do Rei da história do Athletic, número que só é superado pelo Barcelona, que tem 31 troféus dessa competição em sua galeria.