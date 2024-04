Biden promete defender Filipinas em caso de 'ataque' no Mar do Sul da China

Nos últimos meses, as tensões entre China e Filipinas atingiram níveis nunca vistos em anos. Ambos os países têm feito valer, cada vez mais, suas reivindicações territoriais.

No mês passado ocorreram dois choques entre navios chineses e filipinos perto do atol Second Thomas, denominado Ren'ai por Pequim, no Mar do Sul da China.

Nesse contexto, Biden anunciou que Estados Unidos, Filipinas e Japão "vão aprofundar seus laços em matéria de segurança marítima".

Também prometeu uma cooperação econômica e tecnológica mais estreita, em particular para desenvolver grandes projetos de infraestrutura nas Filipinas.

As tensões, unidas aos rumores sobre as reivindicações chinesas relativas à ilha autônoma de Taiwan, levaram Biden a promover alianças na região da Ásia-Pacífico para contrapor as ambições estratégicas da China.

Nesse sentido, Biden foi o anfitrião de outra cúpula trilateral sem precedentes, em 2023, com os líderes de Japão e Coreia do Sul em sua residência de Camp David.