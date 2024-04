Cazaquistão é alvo das piores enchentes em décadas

O Cazaquistão sofre com as piores enchentes em décadas e, mais de duas semanas depois do início da catástrofe, cerca de 10.000 pessoas já foram retiradas.

Vilarejos inteiros permanecem sem eletricidade, estradas estão bloqueadas por centenas de quilômetros, pontes caíram e mais de 4.000 casas estão inundadas, de acordo com o Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão.

Em Pokrovka, uma cidade com cerca de 1.500 habitantes, banhada pelo rio Ishim, as ruas estão cobertas por até um metro de água e os moradores estão usando tratores para puxar carroças para resgatar geladeiras, máquinas de lavar e móveis das casas inundadas.