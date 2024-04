China considera que foi 'difamada e atacada' durante reunião EUA-Japão

A China considerou nesta quinta-feira que foi "difamada e atacada" durante a reunião de cúpula EUA-Japão em Washington, na qual o presidente americano, Joe Biden, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, reforçaram os laços bilaterais.

"Estados Unidos e Japão difamaram e atacaram a China sobre Taiwan e questões marítimas, interferiram de maneira grosseira nos assuntos internos da China e violaram gravemente as normas básicas que regem as relações internacionais", aformou a porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Mao Ning, em uma entrevista coletiva.

Estados Unidos e Japão decidiram na quarta-feira reforçar consideravelmente seus vínculos na área de defesa, que são próximos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em um momento de crescentes tensões na região Ásia-Pacífico.