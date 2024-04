Comissão parlamentar da UE expressa 'frustração' por falta de acordo UE-Mercosul

"Com toda lógica e toda legitimidade, a contraparte do Mercosul também exigiu modificações pontuais do acordo para satisfazer suas necessidades também legítimas", disse Cañas.

Em janeiro, os ministros das Relações Exteriores dos países do Mercosul emitiram uma declaração conjunta na qual defenderam a assinatura do pacto o mais rápido possível.

O acordo UE-Mercosul poderia criar um mercado integrado com quase 800 milhões de habitantes.

