Como a ajuda humanitária chega à Faixa de Gaza?

Estas organizações culpam os controles rigorosos pela lenta entrega de ajuda, enquanto as autoridades israelenses citam a incapacidade das ONGs para lidar com as quantidades.

"Adaptamos e melhoramos nossos mecanismos de entrega de ajuda, as agências de ajuda da ONU devem fazer o mesmo", afirmou nesta quinta-feira o Cogat, organismo israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados.

Na terça-feira, foi permitida a entrada de 468 caminhões em Gaza, um recorde desde o início da guerra segundo Israel, que espera alcançar em breve uma média diária de 500.

No entanto, as cifras da ONU costumam diferir. Um porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), Jens Lerke, afirmou na terça-feira que os caminhões estão meio vazios, "um requisito" imposto por Israel para facilitar as inspeções, segundo ele.

- Ajuda insuficiente para o norte -

A entrega de ajuda ao norte, onde a crise humanitária é mais profunda, é extremamente complexa devido à destruição e aos combates.