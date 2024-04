Conselho de Segurança da ONU pede que Israel faça 'mais' por ajuda humanitária em Gaza

O Conselho de Segurança da ONU, depois da promessa de Israel de abrir mais acessos à ajuda humanitária em Gaza, pediu nesta quinta-feira(11) que faça "mais" ante a ameaça de "fome iminente" no território palestino.

Os membros do Conselho manifestaram sua "profunda preocupação com o custo humano do conflito, a situação humanitária catastrófica e a ameaça de fome iminente" e pediram "a eliminação imediata de todos os obstáculos à entrega de ajuda humanitária" à população civil.

Em declaração nesta quinta, afirmou que "tomou nota do anúncio de Israel de que abriria a passagem fronteiriça de Erez e autorizaria o uso do porto de Ashdod para ajuda a Gaza, mas destacou que mais deve ser feito" para fornecer um auxílio humanitário capaz de enfrentar à "magnitude" das necessidades dos habitantes.