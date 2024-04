Conselho de Segurança não chega a acordo sobre adesão da Palestina à ONU

Ao final de uma segunda reunião a portas fechadas, Frazier disse que "dois terços" dos membros do Conselho estão a favor da plena adesão dos palestinos, sem mencioná-los.

Este comitê só pode tomar decisões por consenso.

No entanto, isso não encerra a abordagem palestina. Após o relatório do comitê, qualquer Estado membro do Conselho pode submeter a votação uma resolução sobre a adesão.

Segundo fontes diplomáticas, a votação poderia ocorrer em 18 de abril, por iniciativa da Argélia, que representa os países árabes no Conselho.

Embora a embaixadora de Malta tenha sugerido que uma resolução desse tipo precisaria de nove dos 15 votos necessários, observadores preveem um veto dos Estados Unidos.

Assim como em 2011, os americanos consideram que a ONU não é o lugar adequado para reconhecer um Estado palestino, que em sua opinião deveria ser o resultado de um acordo entre Israel e os palestinos.