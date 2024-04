Dois torcedores detidos durante PSG-Barça por racismo e saudações nazistas

A polícia não especifica na sua mensagem se estas são as pessoas detidas, mas, segundo uma fonte próxima do caso, os dois espectadores detidos são torcedores espanhóis e do Barça.

Por incidentes semelhantes ocorridos durante uma partida entre PSG e Juventus no Parque dos Príncipes, a justiça francesa condenou dois torcedores italianos em janeiro de 2023 a multas de até 4.000 euros (cerca de R$ 22.000 pela cotação atual).

A partida das quartas de final da Liga dos Campeões entre Barça e PSG foi disputada na quarta-feira sob forte esquema policial, após ameaças feitas pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

