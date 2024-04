Festival de Cannes anuncia edição com o retorno de Coppola e filme de Karim Ainouz

A presença de "Megalopolis", de Coppola, um dos filmes mais aguardados do ano, sem dúvidas é um bom presságio para a competição de Cannes.

"Estamos muito satisfeitos que ele nos dê a honra de vir apresentar este filme", disse Frémaux sobre o aclamado diretor, de 85 anos, após vários dias de boatos sobre o tema.

Este ambicioso filme de ficção científica, com um orçamento superior a 100 milhões de dólares, narra a reconstrução de uma cidade com ares de Nova York, com Adam Driver e Forest Whitaker entre os protagonistas.

Há 50 anos, o cineasta americano venceu sua primeira Palma de Ouro, com a "A Conversação". Cinco anos depois, ele recebeu a segunda Palma de Ouro por "Apocalypse Now" (em um empate com o filme alemão "O Tambor").

- Karim Aïnouz de volta a Cannes -

Outros filmes de destaque na disputa são "Kinds of Kindness", novo filme do diretor grego Yorgos Lanthimos com sua musa Emma Stone, que será lançado poucos meses do sucesso de "Pobres Criaturas", e "The Shrouds", de David Cronenberg, outro cineasta assíduo do festival.