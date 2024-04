General dos EUA visita Israel em meio a temores por ameaça iraniana

O mais alto comandante dos Estados Unidos para o Oriente Médio está em Israel para se reunir com militares desse país, informou o Pentágono nesta quinta-feira (11), em meio a uma escalada com o Irã.

A visita acontece em meio a temores de um represália do Irã após um ataque israelense na Síria, que matou sete integrantes do Exército de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) de Teerã, incluídos dois generais, no início deste mês.

O general Erik Kurilla, comandante dos Estados Unidos para o Oriente Médio, "se reunirá com importantes líderes das Forças Armadas de Israel" para "conversar sobre as ameaças de segurança atuais na região", disse aos jornalistas o porta-voz do Pentágono, major-general Pat Ryder.