Golfe, sexo e dólares, o escândalo que colocou Trump no banco dos reús

Inicialmente, Cohen encobriu o presidente e garantiu que o dinheiro nunca havia sido reembolsado.

Em poucas semanas, em março daquele ano, Daniels pediu aos tribunais que cancelassem o acordo de confidencialidade.

Ela fez declarações à imprensa e embarcou para uma turnê por clubes de strip-tease intitulada "Make America Horny Again", inspirada no slogan do movimento Trump "Make America Great Again".

Em outubro, publicou uma autobiografia, na qual descreve sua noite com Trump como "a menos impressionante" de sua vida e o descreve de forma pouco lisonjeira.

Cohen, alvo de diversas investigações por fraude, aceitou cooperar com investigadores e se voltou contra seu cliente. Em agosto de 2018, reconheceu ter efetuado o pagamento "a pedido de Trump".

O ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, que se juntou à equipe de advogados do então presidente, reconheceu, ao vivo no canal Fox, que a Organização Trump reembolsou Cohen.