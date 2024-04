Guerra no Sudão destrói as vida da crianças

Milhões de crianças deslocadas passam fome ou, ameçadas de morte, são forçadas a ir para os combates ou a se casar, disse as Nações Unidas.

Quando a guerra começou em 15 de abril de 2023 entre o Exército, de Abdel Fattah al Burhan, e os paramilatares das Forças de Apoio Rápido (FAR), diplomatas e trabalhadores humanitários abanadonaram o país e deixaram de atender os mais vulneráveis.

Saques, combates aéreos e estradas bloqueadas por facções em guerra deixaram todas as regiões do Sudão, um país no nordeste africano maior que o Peru, isoladas.

A ONU disse que podia acessar apenas 10% dos 48 milhões de habitantes, com o país à beira de uma crise de fome.

Em Otach, um acampamento de deslocados instalado há duas décadas em Darfur do Sul, onde Ishaq se refugiou com sua família, não chegam mais rações de mingau de milho.

Aproximadamente "222.000 crianças podem morrer de fome em algumas semanas ou meses" e "mais de 700.000 (morrerão) este ano", alertou a ONU.