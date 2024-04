Haitianos relatam 'pesadelo' enquanto esperam pela transição política

Jameson Jacques vive com seus três filhos em um abrigo improvisado, desde que sua casa foi incendiada pelas gangues e seus pais mortos. Assim como ele, um mês depois do anúncio da criação de um conselho de transição, cuja posse não é concretizada, muitos habitantes de Porto Príncipe sofrem um pesadelo diário.

"Porto Príncipe se tornou inabitável", contou o homem, com cerca de 30 anos, no centro da capital do Haiti. "Se eu tivesse dinheiro, já teria ido para uma cidade do interior com meus três filhos".

O país caribenho, afetado por décadas de instabilidade política e pobreza generalizada, está enfrentando uma nova onda de violência.