Igreja católica de Portugal indenizará vítimas de pedofilia

A Igreja Católica de Portugal anunciou nesta quinta-feira (11) que concederá uma "compensação econômica" às vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero, pouco depois de um ano da publicação de um relatório que revelou a magnitude dos casos.

As solicitações de indenização deverão ser apresentadas entre junho e dezembro, conforme comunicado emitido durante o término de uma reunião dos bispos portugueses na cidade santuário de Fátima, no centro do país.

O pagamento será feito a partir de um fundo da Conferência Episcopal Portuguesa, criado para este fim, que será financiado de forma "solidária" por todas as dioceses do país.