Infantino condena atos de racismo contra Vini Jr. e outros jogadores

"É a magia do futebol. Hoje podemos dar um grande exemplo no momento em que o mundo briga e se divide. Em vez de encontrar motivos para nos dividir, o futebol encontrou um motivo para nos unir, para mostrar que temos mais semelhanças do que diferenças. Pela primeira vez na história, em 100 anos, uma Copa do Mundo será disputada em três continentes", enfatizou, lembrando que a Copa do Mundo de 2030 será realizada na América, Europa e África.

Por sua vez, o presidente uruguaio Luis Lacalle Pou sustentou que "é uma obrigação moral, e não legal" do governo apoiar a Copa do Mundo de 2030. "É por isso que estamos aqui", afirmou.

O presidente teria pedido a Infantino que administrasse a aprovação da Fifa da escolha do Uruguai como sede do sorteio de 2029 do calendário do torneio.

Lacalle disse que apreciou o gesto de Infantino por entender que nem tudo deveria ser uma questão de dinheiro no futebol. "Você vai se perguntar por que deram a organização para Argentina, Uruguai e Paraguai: porque nem tudo é econômico. Eles são como as raízes da família. Se não há raiz, não há galhos nem frutos".

hro/ol/aam

© Agence France-Presse