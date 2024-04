Instagram testa novas ferramentas para proteger menores de 'sextorsão'

Para isso, será utilizado um tipo de inteligência artificial de "aprendizado automático", que analisará se uma imagem enviada por meio de uma mensagem no Instagram contém nudez.

Frequentemente acusada de violar a privacidade dos dados de seus usuários, a Meta enfatizou que não terá acesso às imagens, a menos que os usuários as denunciem.

A inteligência artificial também será usada para ajudar a identificar as contas que podem estar envolvidas em esquemas de "sextorsão" e restringirá as interações dessas contas com as de menores de idade.

Essas contas não poderão, por exemplo, enviar mensagens privadas para a conta de um menor, não terão acesso à lista completa de seguidores e essas contas não aparecerão na barra de pesquisa, detalhou Tuffier.

Os jovens usuários possivelmente abordados por supostos chantagistas poderão ser encaminhados pela empresa a especialistas ou linhas de ajuda.

